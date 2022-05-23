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Сегодня Зеленское выступление на Давосском форуме

Сегодня Зеленское выступление на Давосском форуме

КИЕВ. 23 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что сегодня выступит на Давосском форуме. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Присоединяюсь к дискуссиям на Давосском форуме. Это самая влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать", - сказал Зеленский.

Подробности

Глава государства добавил, что будут в течение недели и другие публичные выступления, в частности, обращение к сообществу университета Стэнфорда. А также специальный формат общения с политическим и экспертным сообществами Индонезии.

Также Зеленский анонсировал большое количество контактов на двустороннем уровне с представителями разных государств и международных организаций.

"Наше государство еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны", - добавил Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил, Украина с Польшей ввели общий таможенный контроль.

Источник: УНН
Теги: обращение
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