Сегодня Зеленское выступление на Давосском форуме

КИЕВ. 23 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что сегодня выступит на Давосском форуме. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Присоединяюсь к дискуссиям на Давосском форуме. Это самая влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать", - сказал Зеленский.

Подробности

Глава государства добавил, что будут в течение недели и другие публичные выступления, в частности, обращение к сообществу университета Стэнфорда. А также специальный формат общения с политическим и экспертным сообществами Индонезии.

Также Зеленский анонсировал большое количество контактов на двустороннем уровне с представителями разных государств и международных организаций.

"Наше государство еженедельно расширяет свои международные связи, чтобы получить все необходимое для скорейшего завершения войны", - добавил Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил, Украина с Польшей ввели общий таможенный контроль.