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Советник Байдена по нацбезопасности: россияне не смогут прервать наши поставки в Украину

Советник Байдена по нацбезопасности: россияне не смогут прервать наши поставки в Украину

КИЕВ. 23 мая. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга, что россия, хоть и может пытаться бить по отдельным партиям оружия, которое поставляется в Украину, все же не сможет серьезно помешать этим поставкам, пишет УНН.

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"Что я могу сказать, так это то, что мы имеем то, что мы считаем диверсифицированной и устойчивой цепочкой поставок оружия в Украину. Таким образом, даже если возникнут обстоятельства, при которых россияне смогут нацелиться и попасть в какой-либо груз на земле в Украине, со стратегической точки зрения, это не приведет к существенному нарушению ситуации с военной помощью, которую мы предоставляем", - сказал Салливан, отвечая на вопрос относительно заявлений российского минобороны о ракетных ударах по партиям западного оружия.

Дополнение

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о 40 миллиардах долларов в помощь Украине.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, Белый дом, помощь
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