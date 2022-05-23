Зеленский разрешил конфисковать имущество поддерживающих российскую агрессию

КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц, разрешив конфисковать имущество поддерживающих российскую агрессию по решению суда, сообщается на сайте Главы государства, пишет УНН.

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"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые тем или иным образом поддерживают агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – отметил Глава государства.

Детали

Так, закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

Определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Ожидается, что таким органом станет Министерство юстиции Украины, которое должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Дополнение

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", который Верховная Рада приняла 12 мая.

Так, 21 апреля Верховная Рада проголосовала за этот закон, однако Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале. После принятия закона с поправками Глава государства подписал документ.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и объектов россии и его резидентов на территории Украины.