Дела вывода из госсобственности нефтепровода и закупки угля у "Л/ДНР": Медведчук дал показания против Порошенко

КИЕВ. 23 мая. УНН. Задержанный Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Сообщается, что, описывая суть схемы, Медведчук "детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко". А именно, что "тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством россии, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях".

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«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решение, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – сообщил Медведчук, о чем пишет СБУ.

Таким образом, задержанный, как указано, уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. И в конце концов за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. А с мая 2019-го, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась, указали в СБУ.

Кроме того, Медведчук, как отмечается, рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых «Л/ДНР», практически – у главарей боевиков.

«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – объяснил Медведчук.

В СБУ сообщают, что он назвал конкретные фамилии высокопоставленных должностных лиц, причастных к причинению вреда интересам нашего государства, – бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

«Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершенных преступлений», - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ опубликовала видео, как Медведчук дает показания.

Дополнение

В апреле СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения россии 24 февраля.

В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийские террористы в общей сложности профинансировали на сумму более 200 млн гривен.

Другое – незаконное завладение ООО «Прикарпатзападтранс» участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.