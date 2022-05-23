Лидеры США и Японии призвали привлечь рф к ответственности за ее зверства в Украине

КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кишида выразили солидарность с украинским народом и осудили зверства рф в Украине. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

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"Лидеры двух стран осудили действия россии и призвали привлечь ее к ответственности за ее зверства. Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Премьер-министр и президент подчеркнули важность единства международного сообщества и выразили солидарность с украинским народом в ответе на агрессию россии санкциями, включая финансовые санкции, экспортный контроль и другие шаги, сделанные со странами-единомышленниками, чтобы россия понесла долговременные экономические убытки.

По словам политиков, Организация Объединенных Наций (ООН) является основой международного порядка, основанного на общих принципах и универсальных ценностях, сформулированных в Уставе ООН, включая уважение прав человека. Так, россия из-за агрессии против Украины была исключена из Совета ООН по правам человека.

"Совет Безопасности ООН несёт основную ответственность за поддержку международного мира и безопасности от имени государств-членов, оба лидера выразили глубокое беспокойство безответственным поведением россии как постоянного члена ООН и злоупотреблением ею правом вето, пытаясь защитить себя от ответственности за свою агрессию против другого государства-члена", - говорится в заявлении Байдена и Кишиды.

Напомним

Утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.