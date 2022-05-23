ЕС на саммите призовет готовиться к отключению российского газа - СМИ

КИЕВ. 23 мая. УНН. Государства-члены ЕС должны активизировать подготовку к возможным серьезным перебоям с поставками российского газа, говорится в проекте заявления по итогам саммита ЕС, запланированного на 30-31 мая. Нефтяное эмбарго против россии все еще обсуждается, сообщает Euractiv, пишет УНН.

В проекте выводов, которые могут однако быть изменены до того, как они будут приняты, говорится, что необходим скоординированный план действий в чрезвычайных ситуациях в Европе, предусматривающий перебои в подаче газа, двусторонние соглашения о солидарности и быстрое заполнение хранилищ газа к следующей зиме.

Цитата

"Готовность (к) возможным крупным перебоям в поставках и устойчивость газового рынка ЕС должны быть улучшены, в частности, за счет скорейшего согласования двусторонних соглашений о солидарности и скоординированного европейского плана действий в чрезвычайных ситуациях", — говорится в проекте коммюнике саммита.

Детали

Ожидается также, что лидеры ЕС поприветствуют достигнутое между переговорщиками ЕС соглашение, направленное на то, чтобы до 1 ноября 2022 года хранилища ЕС были заполнены газом не менее чем на 85%. Заполнение газохранилищ к следующей зиме должно быть ускорено, согласно проекту.

В проекте выводов саммита отмечается также краткосрочная необходимость диверсификации источников и маршрутов поставок, а также обеспечение энергоснабжения Европы по доступным ценам. Однако у правительств стан ЕС нет полного контроля за ценами на энергоносители. Альтернативные поставки газа, такие как сжиженный природный газ из США, будут дороже дешевого трубопроводного газа из россии, отмечает при этом издание.

Ранее ЕС создал общую платформу для закупки газа, которая также открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров ЕС. Проект заявления саммита призывает страны ЕС использовать эту платформу в преддверии следующего зимнего отопительного сезона.

В проекте заключений саммита также упоминается необходимость увеличения мощности возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Расширение использования возобновляемых источников энергии "требует ускорения предоставления разрешений на проекты по возобновляемым источникам энергии и должно поддерживаться промышленным кластером", говорится в проекте заявления саммита.

Усовершенствование процесса выдачи разрешений было ключевым направлением плана Еврокомиссии по отказу от российского ископаемого топлива REPowerEU, представленного на прошлой неделе. Но страны ЕС еще не подписали план, значительно ускоряющий медленные и сложные национальные процедуры утверждения новых ветровых и солнечных электростанций.

В заявлении саммита также содержится призыв к оптимизации функционирования рынка электроэнергии ЕС, "чтобы он лучше подходил для противостояния будущей волатильности цен и был полностью приспособлен для декарбонизированной энергетической системы".

Запрет на нефть из россии все еще обсуждается

Однако, пишет издание, "в проекте выводов отсутствует предложенный общеевропейский запрет импорта российской нефти". Соответствующее предложение было внесено Европейской комиссией в начале мая, но лидеры ЕС еще не пришли к согласию.

Все внимание, как указано, приковано к Венгрии - согласится ли страна ввести запрет на нефть. Венгрия сначала заявила, что ей нужно 750 миллионов евро, чтобы адаптировать свою нефтеперерабатывающую и трубопроводную инфраструктуру к чему-либо другому, кроме российской нефти. В прошлый понедельник, 16 мая, Будапешт поднял "цену" до 15-18 миллиардов евро.

Дополнение

Три страны ЕС уже были отключены от поставок российского газа, потому что отказались платить за газ в рублях, как это было предписано кремлем. Польша и Болгария потеряли свои поставки в конце апреля, а Финляндия – 21 мая.

Из-за опасений относительно дальнейших сбоев и влияния на и без того высокие цены на энергоносители Европа стремится диверсифицировать поставки газа и получать его из источников за пределами россии.