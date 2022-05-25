"Не дольше 30 дней": в Украине определили, кому из мужчин можно находиться за границей

КИЕВ. 25 мая. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины и бронирование военнообясвязанных в условиях правового режима военного положения. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на постановление от 20 мая 2022 г. № 615.

Водители

Во время военного положения разрешен пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины.

Решение о выезде за пределы Украины, которое дает возможность пересечения государственной границы водителям, принимается сроком не более шести месяцев. Оно принимается Мининфраструктурой или военными администрациями. Водители могут находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Также разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии. В таком случае пересечение государственной границы осуществляется только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3500 килограммов и больше. Такие водители могут находиться за границей не более 45 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Работники предприятий железнодорожного транспорта

Работники предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги, имеют разрешение на выезд. Данное решение принимается на срок не более шести месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта, в которых содержатся соответствующие обоснования и подтверждение объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в период военного состояния.

Спортсмены

Во время военного положения пропуск разрешается тем спортсменам, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью; тренерам из состава национальных сборных команд, спортивным судьям и другим специалистам, которые обеспечивают, в частности, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль и подготовку спортсменов, которые включены в состав национальных сборных команд Украины.

Цитата

"Лица могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы", – отмечается в постановлении.

Напомним

Министерство здоровья Украины упростило процедуру получения медицинских выводов для беременных украинских женщин, которые были вынуждены уехать за границу из-за широкомасштабного вторжения рф.