Финансовая прочность Украины и отсутствие страха у Запада: Зеленский назвал условия завершения войны

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны россии против Украины зависит от некоторых факторов. Среди таких, в частности, желание сторон, финансовая прочность Украины и отсутствие страха у западных стран воевать с россией. Об этом Зеленский заявил во время онлайн-выступления на "Украинском завтраке" в Давосе, передает УНН.

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"Что касается того, когда эта война может закончиться, я думаю, это зависит от некоторых вещей. Прежде всего, от желания разных сторон, желания объединенного Запада по поводу прочности и вооружения, финансовой прочности Украины, желания объединенного Запада не бояться воевать с россией, воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми", - заявил Зеленский.

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Глава государства также подчеркнул, что завершение войны, в частности, зависит от желания россии, поскольку война закончится в любом случае.

"Мы понимаем, что есть военная часть войны, и после нее, в любом случае, будет мирный процесс и стол переговоров, и будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться, с каким президентом россии. Это тоже зависит от желания действующего президента россии", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский также заявил, что готов разговаривать только непосредственно с российским президентом владимиром путиным, а не через посредников.