Бронеавтомобили, грузовики и внедорожники: Литва отправит Украине новую партию военной техники

КИЕВ. 25 мая. УНН. Литва продолжает помогать Украине бороться с российской агрессией. Так, страна анонсировала передачу новой партии военной техники. Стоимость новой поставки составляет 15,5 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Детали

Министерство национальной обороны и Вооруженные силы Литвы готовят новую партию поддержки. Украина получит:

20 бронеавтомобилей М113;

10 военных грузовиков;

10 внедорожников для разминирования.

Цитата

"... Также отправляем грузовики и внедорожники в Украину. Скоординированная поддержка со стороны нас и союзников является решающим фактором победы Украины, а после победы – в защите суверенитета. Первую поддержку в вооружении Литва передала еще до начала войны, а сейчас мы думаем о дополнительной эффективной поддержке, которая критически важна для украинцев", - подчеркнул министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Кроме того, Литва начала учить украинцев пользоваться западным оружием. В конце апреля в стране завершились первые тренировки для 20 инструкторов противотанковых систем.

Напомним

Цивилизованный мир продолжает помогать Украине бороться с российской агрессией. Министерство обороны США сообщило, что в Украину скоро поступит буксированные гаубицы M777 калибра 155 мм.