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Бронеавтомобили, грузовики и внедорожники: Литва отправит Украине новую партию военной техники

Бронеавтомобили, грузовики и внедорожники: Литва отправит Украине новую партию военной техники

КИЕВ. 25 мая. УНН. Литва продолжает помогать Украине бороться с российской агрессией. Так, страна анонсировала передачу новой партии военной техники. Стоимость новой поставки составляет 15,5 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Детали 

Министерство национальной обороны и Вооруженные силы Литвы готовят новую партию поддержки. Украина получит:

  • 20 бронеавтомобилей М113;
  • 10 военных грузовиков;
  • 10 внедорожников для разминирования.

Цитата

"... Также отправляем грузовики и внедорожники в Украину. Скоординированная поддержка со стороны нас и союзников является решающим фактором победы Украины, а после победы – в защите суверенитета. Первую поддержку в вооружении Литва передала еще до начала войны, а сейчас мы думаем о дополнительной эффективной поддержке, которая критически важна для украинцев", - подчеркнул министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Кроме того, Литва начала учить украинцев пользоваться западным оружием. В конце апреля в стране завершились первые тренировки для 20 инструкторов противотанковых систем.

Напомним 

Цивилизованный мир продолжает помогать Украине бороться с российской агрессией. Министерство обороны США сообщило, что в Украину скоро поступит буксированные гаубицы M777 калибра 155 мм.

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Литва, война с Россией
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