россия утверждает, что готова дать коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие некоторых санкций

КИЕВ. 25 мая. УНН. В россии заявили, что якобы готовы предоставить гуманитарный коридор для судов с продовольствием, чтобы они вышли из Украины. В обмен на это страна-агрессор требует отмены некоторых санкций и разминирования всех портов с украинской стороны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы неоднократно заявляли по этому поводу, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, включая снятие санкций, наложенных на российский экспорт и финансовые транзакции. А также требует разминирования украинской стороной всех портов, где стоят корабли. россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход", — заявил заместитель министра иностранных дел россии Андрей Руденко.

Контекст

После полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля украинские порты в Черном море были заблокированы. Сообщается, что в силосах в настоящее время хранится более 20 миллионов тонн зерна. Из-за заблокированных россией портов Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов.

Ранее

Минобороны рф заявило об открытии гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из Мариуполя.

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