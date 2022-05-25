В ЕС предложили сделать преступлением уклонение от сакций и конфисковывать активы олигархов-нарушителей

КИЕВ. 25 мая. УНН. Еврокомиссия предложила правила замораживания и конфискации активов олигархов, нарушающих ограничительные меры и преступников, говорится в пресс-релизе ЕК, пишет УНН.

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"Сегодня Еврокомиссия предлагает добавить нарушения ограничительных мер ЕС в список преступлений ЕС. Ерокомиссия также предлагает новые усиленные правила возвращения и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС. Пока российская агрессия против Украины продолжается, очень важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью выполнены, и нарушения этих мер не должны окупаться. Сегодняшние предложения направлены на то, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем", - отметили в евроинституции.

Детали

Как отмечается, меры направлены на то, чтобы:

Сделать нарушение европейских санкций уголовным преступлением в Евросоюзе. Нарушение санкций ЕС является серьезным преступлением и имеет серьезные последствия. Те, кто пытается обойти санкции, будут наказаны.

Расширить правила, касающиеся возвращения и конфискации активов.Это лишит преступников и олигархов, которые пытаются обойти санкции, введённые против их незаконных доходов. Возвращенные активы будут использованы для выплаты компенсации жертвам.

"Санкций ЕС должны придерживаться, а те, кто пытается их обойти, должны быть наказаны. Нарушения санкций ЕС являются серьезным преступлением и должны иметь серьезные последствия. Нам нужны общеевропейские правила, чтобы это установить. Как Союз, мы отстаиваем наши ценности, и мы должны заставить тех, кто поддерживает работу путинской военной машины, расплачиваться за это", – сказала вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.