Делегации 25 стран устроили демарш россии на совещании по договору об Антарктике
КИЕВ. 25 мая. УНН. Участники ежегодного совещания по договору об Антарктике устроили демарш во время выступления российского представителя. Об этом сказал на брифинге в среду заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Днипров, передает корреспондент УНН.
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«Участники ежегодного совещания по договору об Антарктике устроили настоящий демарш во время выступления российского представителя. Представители 25 стран-участниц выразили поддержку Украине и демонстративно покинули зал заседаний», - сказал Днипров.
Детали
По информации МОН, 25 стран-участниц выразили решительную поддержку Украине в связи с вооруженной агрессией рф и устроили демарш во время выступления российского представителя, демонстративно покинув зал заседаний.
Это произошло 24 мая в Берлине, где сейчас идет 44-е Консультативное совещание Договора.
В министерстве отметили также, что представитель США во время выступления уже объявил о двух намерениях в этом направлении: денонсировании Меморандума о взаимопонимании между правительствами США и рф о сотрудничестве в Антарктике от 2012 года и блокировании председательства рф в любых рабочих группах и смежных мерах в рамках договора об Антарктике.