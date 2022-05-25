Зеленский провел переговоры с президентом Либерии

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонные переговоры со своим коллегой из Либерии Джорджем Веа. Лидеры обсудили пути выхода из продовольственного кризиса, который спровоцировала рф. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение главы украинского государства в Twitter.

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"В День Африки у меня был предметный разговор с президентом Либерии Джорджем Веа. Выразил благодарность за поддержку Либерии суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках ООН. Обсуждали пути выхода из продовольственного кризиса, спровоцированного россией", - говорится в сообщении.

Напомним



Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая обсудил с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы помощи Украине.