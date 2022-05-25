Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,18 -0,1624 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Что означает дефолт россии для Украины: объясняет экономист
Что означает дефолт россии для Украины: объясняет экономист
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16185

Зеленский провел переговоры с президентом Либерии

Зеленский провел переговоры с президентом Либерии

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонные переговоры со своим коллегой из Либерии Джорджем Веа. Лидеры обсудили пути выхода из продовольственного кризиса, который спровоцировала рф. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение главы украинского государства в Twitter.

Цитата

"В День Африки у меня был предметный разговор с президентом Либерии Джорджем Веа. Выразил благодарность за поддержку Либерии суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках ООН. Обсуждали пути выхода из продовольственного кризиса, спровоцированного россией", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая обсудил с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Африка, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.