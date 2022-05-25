Враг снова опрокидывает войска и технику: WP пишет об опасениях нового вторжения рф на северной границе Украины

КИЕВ. 25 мая. УНН. Украинская сторона на северном приграничье с опаской наблюдает за тем, как противник снова перебрасывает войска и технику в этом направлении. Об этом идет речь в статье The Washington Post, пишет УНН.

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"Глубокие траншеи и разрозненные наблюдательные пункты, которыми была обозначена северная граница Украины с россией, не смогли противостоять колоннам танков, которые перешли ее 24 февраля. Теперь, отбив россиян - за несколько недель боев и ценой больших потерь, - пограничники Черниговской области Украины с опаской наблюдают за тем, как их противники снова перебрасывают войска и технику", - сказано в статье.

Детали

Как отмечается, война на этом направлении отличается от войны в других регионах страны, - это "трансграничная война". Российские танки обстреливают украинские деревни. Пули летят по напряженной нейтральной полосе в спорадических перестрелках.

Прошло семь недель с тех пор, как оккупанты ушли из Черниговской области. Зима сменилась весной, и десятки тысяч перемещенных лиц вернулись на родину по мере восстановления дорог и коммунальных услуг.

Однако пограничники говорят, что все это происходит слишком быстро. Ежедневно на территорию Черниговской области попадает от двух до восьми снарядов, говорит заместитель командующего пограничными войсками области. Украинские войска регулярно вынуждены открывать ответный огонь через границу.

"В любом случае, мы готовимся к возможному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. У (россиян – ред.) нет понятия о правилах ведения боевых действий", - сказал он.

Такая же динамика наблюдается в соседней Сумской области, пишет издание. А в Харькове, по мере того как украинские войска оттесняют российские войска к границе, местные власти ожидают, что и там оборонительные приготовления заменят бои.

Напомним

Утром в понедельник российские оккупанты выпустили, предварительно из самолета, ракеты по Краснополью Сумской области.