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Зеленский обсудил с канцлером Австрии перспективы членства Украины в ЕС

Зеленский обсудил с канцлером Австрии перспективы членства Украины в ЕС

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Стороны обсудили перспективы членства Украины в ЕС. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление украинского лидера на странице в Twitter.

Цитата 

"Провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили перспективы членства Украины в Европейском Союзе", - говорится в сообщении.

Детали 

Также Зеленский поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и готовность обеспечить медицинскую реабилитацию украинских граждан. 

Напомним

Федеральное канцлерство в трансляции сообщило, что в рамках санкций ЕС около 254 млн евро российских активов было заморожено на 97 счетах в Австрии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Австрия, война с Россией, Президент
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