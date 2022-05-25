Немедленно нужен шестой пакет санкций: Украина резко отреагировала на указ о выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины осуждает указ президента рф владимира путина о незаконной паспортизации жителей временно захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Детали

Незаконная паспортизация в Херсоне и Запорожье, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств как государства-оккупанта в соответствии со статьей 45 Гаагской Конвенции 1907 года и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

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"Указ президента россии является юридически ничтожным и не будет иметь правовых последствий. Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных россией территорий к гражданству Украины. Это очередное свидетельство преступной цели войны россии против Украины - захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле", – говорится в сообщении.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, следует немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, который будет включать эмбарго на российскую нефть, а также начать работу над седьмым санкционным пакетом.

"российский режим должен быть привлечен к ответственности, а российская военная машина должна быть лишена финансовых ресурсов. Мы также призываем международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, прежде всего реактивных систем залпового огня, для защиты украинских территорий от агрессии россии", - подчеркнул украинский дипломат.

Что предшествовало

Президент россии Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.