Кулеба раскритиковал НАТО. Говорит, вопрос вступления – не ко времени

КИЕВ. 25 мая. УНН. Сейчас Украина полностью сосредоточена на победе в войне, а не на вступлении в НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл в Давосе, которое транслировалось в прямом эфире, передает коореспондент УНН.

Детали

Так, министр прокомментировал намерения Финляндии и Швеции присоединиться к Альянсу, при этом упомянув, какие отговорки использовали в НАТО при аналогичном запросе Украины.

«Я не думаю, что у путина есть какие-то серьезные рычаги, чтобы помешать Финляндии или Швеции стать членами НАТО. И это еще раз доказывает, что все рассуждения о том, что Украина не готова к вступлению, или НАТО не готова, не основаны на конкретных заслугах. Они основаны на политическом понимании того, кому с нами место, а кому – нет», - считает министр.

Говоря о Финляндии, он отметил, что НАТО собирается принять в свой состав страну, которая на протяжении многих сотен километров граничит с россией, при этом никого в Альянсе не волнуют приводимые путиным аргументы о скорости долетания ракет и близости военных баз НАТО к столице рф.

«Когда речь заходит об Украине, как только вы поднимаете этот вопрос - вы тут же получаете сотни аргументов о том, почему это невозможно. Люди говорили, что наша армия не готова. Посмотрите на нашу армию. Сейчас это самая сильная армия в Европе», - подчеркнул дипломат.

Так, по его мнению, как только в НАТО принимают соответствующее политическое решение, все проблемы решаются сами собой. Однако, до тех пор пока это решение не принято, вы «слышите сотни аргументов, почему это невозможно».

«Мы понимаем, как такие дела ведутся, но я считаю, что многие в НАТО потеряли моральную и профессиональную почву, чтобы делать какие-либо комментарии в отношении Украины», - сказал Кулеба.

Также ведущая поинтересовалась, верит ли он, что Украина когда-нибудь станет частью НАТО.

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«Сейчас я сосредоточен на совершенно других вещах. Сейчас мы полностью сосредоточены на победе в войне. Мои люди, мои эксперты по НАТО критикуют меня за то, что я говорю, что НАТО ничего не сделала с начала войны. Они говорят, что я должен быть более конструктивным. Но я конструктивен. Моя точка зрения очень проста. Мы видим, как союзники помогают Украине, мы видим, как группа союзников НАТО помогает нам. Но в начале войны народ Украины, это были общественные настроения, верил, что НАТО - это мощная сила, а ЕС способен лишь выражать разную степень озабоченности. Но война - это всегда испытание, которое срывает маски. И мы все увидели настоящие лица», - ответил министр.

«Мы увидели революционные, новаторские решения, принятые Европейским союзом, принятия которых не ожидали даже они сами. И мы видим, как НАТО как альянс, как институт отодвигается на второй план и не делает буквально ничего», - добавил он.

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