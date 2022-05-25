Зеленский поддержал введение виз для россиян

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан россии. Ответ Зеленского на обращение обнародован на сайте Главы государства, пишет УНН.



Детали

Так, текст петиции состоит из одного предложения: "Ввести визовый режим для граждан рф, пытающихся въехать на территорию Украины".

Она была обнародована на сайте Главы государства 11 февраля текущего года.

Цитата

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан рф на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", - ответил на призыв Глава государства.

Добавим

В прошлом году необходимое количество голосов набрала петиция к Президенту с просьбой запретить гражданам россии въезд в Украину или ввести визовый режим.

Тогда в ответе значилось, что "введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и российской федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений".