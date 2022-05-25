путин считает, что Украина рухнет раньше, чем он сам – Кулеба

КИЕВ. 25 мая. УНН. Украина не может позволить себе задумываться о сроках войны. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл в Давосе, которое транслировалось в прямом эфире, передает коореспондент УНН.

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Так, ведущая поинтересовалась у политика, как долго российский диктатор владимир путин может продолжать свою войну против Украины.

"Эта война — война на устойчивость. путин считает, что мы рухнем раньше него. Я имею в виду нас как страну. Поэтому мы не можем позволить себе думать о сроках. Нет, потому что, как я уже сказал, это война за наше существование и за нашу идентичность. Это не просто экономический конфликт, конфликт за кусок земли или источник дохода. Это война за идентичность. Это война между россией как государством и народом Украины. А я считаю, что войну против народа выиграть невозможно", - ответил министр.

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