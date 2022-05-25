Вопрос создания безопастных коридоров из украинских портов упирается в вопрос доверия к россии - Кулеба

КИЕВ. 25 мая. УНН. При обсуждении коридоров для вывоза продовольствия из Украины, речь не только о мировой продовольственной безопасности, но и о безопасности Одессы. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, общаясь с иностранными СМИ по итогам участия во Всемирном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.

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«Единственное заявление, которое я слышал от россии, состоит в том, что россия согласится снять блокаду украинских портов, если будут отменены санкции, введенные против рф. Я никогда не слышал, чтобы от россии исходила какая-либо инициатива по созданию безопасных коридоров», - отметил министр.

«Вопрос очень простой. Это вопрос продовольственной безопасности, с одной стороны, но это и вопрос безопасности Одессы, с другой стороны», - объясняет он.

Детали

Так, по словам дипломата, если теоретически будет обеспечен безопасный проход коммерческих судов в Одессу и из Одессы, чтобы забрать украинское зерно и доставить его на мировой рынок, это потребует разминирования гавани. На что Украина «в принципе согласна».

«В принципе, мы готовы это сделать, но у нас есть один вопрос безопасности, который нужно решить: как гарантировать, что в тот момент, когда мы создадим этот безопасный проход и вход в гавань будет разминирован, как гарантировать, что ночью или рано утром россия не нарушит соглашение о безопасном проходе и ее военные суда не проберутся в гавань и не нападут на Одессу», - поинтересовался он.

«В конечном итоге вся история с этим коридором - это вопрос доверия с россией. Как вы, вероятно, можете себе представить, это довольно проблематично. Доверие к россии - это большая проблема», - добавил министр.

Напомним

Ранее сегодня по сообщениям СМИ в россии заявили, что якобы готовы предоставить гуманитарный коридор для судов с продовольствием, чтобы они вышли из Украины.

В обмен на это страна-агрессор требует отмены некоторых санкций и разминирования всех портов с украинской стороны.