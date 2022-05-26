МИД Британии: агрессию рф невозможно умиротворить, ее надо победить силой

КИЕВ. 26 мая. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступит перед Вооруженными силами Боснии и Герцеговины — будет говорить об оговорках от попыток Запада “умиротворить” российского диктатора путина. Об этом информирует Telegraph с ссылкой на британский МИД, передает УНН.

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"Агрессию рф невозможно умиротворить. Ее нужно встретить силой, – скажет Трасс. – Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине".

Она убеждена, что Запад должен извлечь уроки истории после того, как путину пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.

"Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Сейчас мы не можем убрать ногу с педали акселератора", - говорится в выступлении главы британского МИД.

Напомним

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости “экипировать Молдову по стандартам НАТО”, чтобы эта страна могла оградить себя от возможной российской агрессии.