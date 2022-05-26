США призывают ужесточить санкции против Северной Кореи

КИЕВ. 26 мая. УНН. США инициируют голосование “в ближайшие дни” за резолюцию ООН, которая ужесточит санкции против Северной Кореи из-за возобновления запусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя США, голосование состоится, хотя Китай и россия выразили свое несогласие.

Объявление о голосовании за будущий проект состоялось на фоне того, что Северная Корея выпустила три ракеты в среду, в том числе одну, которая считается ее самой крупной межконтинентальной баллистической ракетой, после того как президент США Джо Байден завершил поездку в Азию.

Американский чиновник сообщил журналистам, что этот проект “еще больше ограничит способность Северной Кореи продвигать свои незаконные программы ОМП (оружия массового уничтожения) и баллистических ракет, он упростит внедрение санкций и еще больше облегчит доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается”.

Проект резолюции, на который ссылается Reuters, включает расширение запрета на запуски баллистических и крылатых ракет, а также любых других систем, способных доставлять ядерное оружие.

Напомним

КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию как президент.