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США призывают ужесточить санкции против Северной Кореи

США призывают ужесточить санкции против Северной Кореи

КИЕВ. 26 мая. УНН. США инициируют голосование “в ближайшие дни” за резолюцию ООН, которая ужесточит санкции против Северной Кореи из-за возобновления запусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя США, голосование состоится, хотя Китай и россия выразили свое несогласие.

Объявление о голосовании за будущий проект состоялось на фоне того, что Северная Корея выпустила три ракеты в среду, в том числе одну, которая считается ее самой крупной межконтинентальной баллистической ракетой, после того как президент США Джо Байден завершил поездку в Азию.

Американский чиновник сообщил журналистам, что этот проект “еще больше ограничит способность Северной Кореи продвигать свои незаконные программы ОМП (оружия массового уничтожения) и баллистических ракет, он упростит внедрение санкций и еще больше облегчит доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается”.

Проект резолюции, на который ссылается Reuters, включает расширение запрета на запуски баллистических и крылатых ракет, а также любых других систем, способных доставлять ядерное оружие.

Напомним

КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию как президент.

Источник: УНН
Теги: санкции, КНДР
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