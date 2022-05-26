США назвали указ путина о новой российской паспортизации "слабо замаскированным шагом рф, чтобы покорить народ"

КИЕВ. 26 мая. УНН. Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс назвал упрощенную паспортизацию жителей занятых российскими оккупантами территорий в Херсонской и Запорожской областях Украины замаскированным шагом и попыткой рф покорить украинцев, пишет УНН.

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Это "лишь слабо замаскировано под элемент попытки россии покорить себе народ Украины, навязать свою волю силой", что "мы решительно отвергаем", сказал Прайс во время брифинга накануне.

"Это мало чем отличается от попыток россии сфабриковать эти фальшивые референдумы, референдумы, призванные придать видимости легитимности российскому правлению над частями суверенной украинской территории; референдумы, на которых пророссийские чиновники, как правило, каким-то образом набирают 90 с лишним, 99 процентов голосов. Это тактика, которую российские силы, российская федерация использовали в разных контекстах ранее — в Крыму в 2014 году, в Чечне, а совсем недавно (...) в частности в таких местах как Херсон", - отметил он.

Детали

Представитель Госдепа США также отметил "некоторые ужасающие тактики, которые российская федерация применяет в некоторых частях Украины, на востоке Украины, где присутствуют ее силы".

"Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские силы перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели, как российские силы пытаются другими средствами подчинить или другим способом покорить себе украинский народ в этих районах", - отметил Прайс.

Контекст

25 мая стало известно, что путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей.