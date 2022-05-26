"Война в Украине угрожает продовольственной безопасности": Шарль Мишель призвал рф остановиться

КИЕВ. 26 мая. УНН. Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил действия рф, в результате которых более 20 миллионов тонн зерна заблокировано в портах Украины. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение Шарля Мишеля в Twitter.

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"Прекратите дезинформацию, кремль. Не санкции, а ваша война в Украине препятствует судоходству и ставит под угрозу продовольственную безопасность. Более 20 миллионов тонн зерна заблокированы вашими минами и войной. Необходимо остановить войну и возобновить глобальные цепи поставок продовольствия", – написал Шарль Мишель.

Напомним

Шарль Мишель поддержал увеличение военной помощи для Украины до 2 млрд евро.

"Полностью поддерживаю предложение Жозепа Борреля по дальнейшему увеличению финансирования из Европейского фонда мира до 2 миллиардов евро на военное оборудование для Украины. Время имеет основное значение", – написал он.