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Попытка внутренней дестабилизации Украины: Данилов заявил, что российская агентура маскируется под национал-патриотов

Попытка внутренней дестабилизации Украины: Данилов заявил, что российская агентура маскируется под национал-патриотов

Алексей Данилов

КИЕВ. 26 мая. УНН. Для россии вопрос внутренней дестабилизации Украины через свою агентуру – номер один. Сейчас идет операция, когда российская агентура маскируется под национал-патриотов. Об этом сообщил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

"Вопрос внутренней дестабилизации Украины через российскую агентуру – вопрос номер один для рф. Сейчас происходит операция под условным названием «хамелеон», когда российская агентура маскируется под национал-патриотов", - написал Данилов в Twitter.

Дополнение

Ранее Данилов заявлял, что, по данным украинской разведки и разведок партнеров, захват Украины невозможен без внутренней дестабилизации на территории страны.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что украинскому руководству прекрасно известны экспансионистские планы и сценарии россии, о них также "выразятся" Вооруженные Силы страны.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, Украина, война
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