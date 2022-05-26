Турция ведет переговоры с рф и Украиной по коридору для экспорта зерна - Reuters

КИЕВ. 26 мая. УНН. Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины, со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника в четверг сообщает Reuters, пишет УНН.



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"Турция ведет переговоры как с россией, так и с Украиной по экспорту зерна из Украины", – сказал чиновник на условиях анонимности.

"С открытием коридора из Турции возник спрос на это зерно для доставки на целевые рынки. Переговоры все еще продолжаются", — добавил источник.

Ранее

25 мая заместитель министра иностранных дел рф андрей руденко заявил, что москва готова предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену некоторых западных санкций.

Дополнение

Украинские порты на Черном море были заблокированы после вторжения рф в феврале, более 20 миллионов тонн зерна застряли в силосах. На россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.