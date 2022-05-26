Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Финляндии Санни Марин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegrаm главы государства.

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"Для нас военная помощь Финляндии очень ценная. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров в вопросе вступления Украины в ЕС – это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Спасибо премьер-министру Финляндии Санне Марин за визит и преданную поддержку!" – написал Зеленский.

Напомним

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.