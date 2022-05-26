«Медиазона» опубликовала обновленную карту мародерств: российские военные отправили из Украины 58 тонн посылок

КИЕВ. 26 мая. УНН. За три месяца российские военные отправили из почтовых отделений, в граничащих с Украиной городах, посылок общим весом в 58 тонн. "Медиазона", признанная в рф иноагентом, составила наиболее на сегодня подробную карту пересылки награбленного, сообщает УНН.

Российские военные пользовались услугами компании СДЭК. Ее отделения и попали в мониторинг «Медиазоны».

Детали

В мониторинг попали 13 городов по границе Украины с Россией и Беларусью. В них журналисты обнаружили не только аномальный рост отправлений, который совпал с началом войны, но и необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства. А в одном случае российские военные использовали СДЭК для перевозки военного беспилотника — и, возможно, грабили не только украинцев, но и собственную армию.

«Медиазона» ранее составила карту отправлений из Мозыря и нашла еще один пункт, где наблюдался наплыв людей в форме — в Новозыбкове Брянской области.

После этой публикации «Медиазона» расширила список городов для мониторинга. В него попали все приграничные пункты СДЭК. Журналисты составили новую карту отправлений, записали и проанализировали несколько десятков часов видео из приграничного пункта в Валуйках.

Согласно обновленной информации из Мозыря было отправлено в разные город рф 4 тонны 422 кг грузов, из Клинцов – более 13 тонн, из Климова – 1 793 кг, Новозыбковок – более 7 тонн, Унеча – 1 863 кг, Рыльска – 3 тонны 479 кг, Железногорска – 1 640 кг, Россошь – почти 4 тонны, Валуйки – более 15 тонн, Богучар – 1 267 кг, Покровское – 253 кг. Это населенные пункты в беларуси и рф, но оккупанты отправляли грузы и с территории временно купированного Крыма. Из Армянска и Джанкоя было отправлено более 4 тонн грузов.

Самый крупный из обнаруженных журналистами заказов весил 381 килограмм, его отправили из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга.

Расследователи подробно описывают систему и методику поиска информации на основе открытых данных СДЭК.

Основным критерием отбора подозрительных посылок стал значительный вес отправления. Больше всего посылок ушло в москву, но средний вес отправления там небольшой. А вот за столицей рф сразу же по объёму отправлений следует рубцовск – туда было отправлено более двух тонн грузов. Их средний вес в восемь раз превосходит московский. Таким же образом выделяются Юрга, Чебаркуль, Миасс и другие города, получившие многие тонны посылок.

Журналист отмечают, что объём отправляемых грузов возрос сразу после вывода российских войск из северной части Украины. Если 26 марта их было 338 килограммов, то 29 марта вес перевалил за тонну, а 2 апреля превысил 2,5 тонны.

Пик такого рода посылок пришелся на 4 апреля — почти четыре тонны. После короткого спада ровно через неделю вес подозрительных заказов снова дорос до трех тонн, после чего началось снижение.

По данным, полученным «Медиазоной», из города Валуйки с 21 февраля по 20 мая отправили более 15 тонн подозрительных грузов.

За период с 21 февраля по 20 мая больше всего грузов из приграничных городов отправили в Москву и Екатеринбург — 10,3 и 6 тонн соответственно. Достаточно много заказов было и в Петербург.

Лидером среди «подозрительных» городов стала Юрга, город на северо-западе Кемеровской области. Из приграничья Украины около 5,8 тонны ушло в город, где живет всего 80 тысяч человек.

В Юрге стоят три крупных военных части: 106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова бригада (стоявшая в Буче) и 120-я артиллерийская бригада.

Второе место по весу заказов досталось городу Чебаркуль в Челябинской области. Там дислоцируются два танковых полка: 6-й и 239-й. В марте стало известно о гибели командира 6-го танкового полка полковника Александра Захарова. По данным «Медиазоны», в Украине погибли 27 военных из этого города.

В Кызыл, столицу Тывы, отправили 116 подозрительных посылок общей массой больше 3,5 тонны. В Кызыле дислоцируется 55-я отдельная мотострелковая бригада. «Медиазоне» известно об 11 погибших из этого города.

Среди других подозрительных городов можно выделить Новосибирск, Миасс в Челябинской области, Улан-Удэ и другие.

В Рубцовск, который стал лидером по отправке грузов (две трети которых не дошли до адресатов) из Мозыря 1 и 2 апреля, за время наблюдений ушло относительно немного посылок: 74 отправления весом около двух тонн.