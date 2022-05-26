Турция желает достижения "справедливого мира" между рф и Украиной

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

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По словам главы турецкого государства, он ожидает окончания войны и "справедливого мира" между россией и Украиной. Также Эрдоган отметил, что правительство будет продолжать поощрять две страны к диалогу и дипломатии.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен разрывать свои отношения ни с Президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с президентом РФ владимиром Путиным.