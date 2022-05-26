россия не ограничится Украиной, ей нужны и страны Балтии: Зеленский обратился к сейму Латвии

КИЕВ. 26 мая. УНН. Захватнические амбиции россии не ограничатся Украиной. Если страну-агрессора не остановить сейчас, она пойдет войной на страны Балтии. Об этом во время своего обращения к Сейму Латвии заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"А что тогда будет, когда россия пойдет против государств, имеющих меньший потенциал обороны, чем Украина? В россии открыто говорят о том, что Украиной не ограничатся, им нужны и другие государства – Балтии, Польша и другие страны Европы". Именно поэтому мы должны восстановить полное уважение к базовым ценностям на нашем континенте и бороться за принцип: каждый народ имеет значение", – заявил Глава государства.

Детали

Зеленский также отметил необходимость согласования шестого пакета санкций против рф, включая нефтяное эмбарго.

"Вы воспринимаете нашу борьбу за свободу как свою собственную. Сейчас решается судьба всех нас, всех европейцев. Именно силой, оружием в войне, которое начала россия против Украины. Определяется то, что будет доминировать в Европе в ближайшие десятилетия. Или это будет справедливость для каждого народа или россии удастся сделать снова главными словами для разных народов слова оккупация и депортация", - сказал Президент.

Дополнение

Во время онлайн-выступления на "Украинском завтраке" в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не видит единства стран Запада по поддержке Украины в войне, которую развязала россия.