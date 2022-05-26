У НАТО есть неформальные договоренности не поставлять некоторые виды вооружения Украине из-за рф - СМИ

КИЕВ. 26 мая. УНН. По информации Немецкого агентства печати, между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружений, пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.

Детали

Так, в среду в Брюсселе в кругах Альянса было подтверждено, что риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и россией должен быть минимальным.

"Есть опасения, например, что россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись", - отмечает издание.

Соглашение в прошлом, как указано, было косвенно подтверждено, в частности, президентом Франции Эммануэлем Макроном. В марте, после специального саммита глав государств и правительств стран НАТО по вопросу поставки вооружений, он заявил: "Есть грань, заключающийся в том, чтобы не становиться стороной войны". Эта грань является общей для всех союзников, и поэтому никто еще не поставил оружие, такое как самолеты, указывает издание.

Представитель НАТО только в среду прокомментировал эту тему в целом. Он отметил, что все решения о поставках, в конечном счете, являются делом отдельных государств-членов. По словам дипломатов, они пока придерживались неформальных договоренностей — еще и потому, что иначе им пришлось бы опасаться, что у них не будет полной поддержки своих партнеров по Альянсу в случае нападения россии. По этой причине Польша, например, больше двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину истребителей МиГ-29 советской разработки, пишет издание.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Тод Д. Уолтерс заявил в марте, что перебрасывание МиГ-29 может быть неправильно интерпретировано московскими спецслужбами и может привести к эскалации между россией и НАТО. По словам четырехзвездочного генерала, это сценарий высокого риска.

В этом контексте немецкие СМИ вспоминают о том, что правительство ФРГ пока публично пообещало поставить Украине два типа тяжелых вооружений: зенитные танки Gepard и Panzerhaubitzen 2000 (тяжелые артиллерийские пушки). Тем не менее, Украина также требует, чтобы Германия поставила боевые танки и бронетранспортеры для защиты.

НАТО, с другой стороны, как указано, защищает федеральное правительство. "Германия предоставила Украине тысячи единиц вооружения, в том числе зенитные и противотанковые ракеты", - заявил представитель Альянса в среду.

"На этом фоне в кругах Альянса также отмечалось, что анализ рисков при поставке вооружений постоянно обновляется. Соответственно, нельзя исключать, что в какой-то момент в Украину поступят и западные боевые танки и истребители", - отмечает издание.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Украине старые боевые машины пехоты Marder в рамках военной помощи.