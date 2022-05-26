Украина имеет нефтепровод "Дружба", который может стать рычагом влияния на Венгрию – Минэнергетики

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", который может стать рычагом влияния на Венгрию. Об этом во время Киевского форума безопасности заявила чрезвычайный и полномочный посол, советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

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“В руках Украины есть замечательный рычаг — это нефтепровод „Дружба“. Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, также получающей нефть через „Дружбу“, в Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-нибудь случилось",— отметила советница министра энергетики.

Детали

По ее словам, “аппетит Венгрии по фондам Европейского Союза растет ежедневно”. Поэтому Будапешт считает, что может потребовать все, что угодно, чтобы не разрушить европейское единство.

"И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и Президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, на котором он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", - подчеркнула Зеркаль.

Дополнение

УНН писал, что Европейский Союз вряд ли одобрит эмбарго российской нефти во время встречи лидеров блока на следующей неделе, поскольку Венгрия продолжает выступать против этого мероприятия.