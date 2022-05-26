У Зеленского заявили, что Юг Украины обязательно будет освобожден

КИЕВ. 26 мая. УНН. россия пытается сформировать у жителей Юга мысль, что Украина их покинула, а «русский мир» пришел надолго. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что как только Украина накопит достаточное количество оружия, Юг Украины обязательно будет освобожден, передает УНН.

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"россия очень активно пытается сформировать у жителей Юга мысль, что Украина их покинула, а «русский мир» пришел надолго. Полный бред. Есть классическая русская психологическая операция: вызвать чувство мятежа и обиды, а затем конвертировать это в гнев обиженных. Это – полный бред”, – написал Подоляк в своем Telegram.

Детали

По его словам, вся политико-дипломатическая машина сегодня работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения граждан на оккупированных территориях.

Как только россия истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно – Юг нашей страны будет обязательно освобожден.

“Вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны. кремль бросает в бой все, что есть, но время на нашей стороне. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто-нибудь может себе представить”, – заявил Подоляк.

Дополнение

президент россии владимир путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

Украина резко отреагировала на указ о выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей.