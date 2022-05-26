"Немецкая помощь уже в пути": посол Украины потролил правительство ФРГ за промедление с военными поставками

КИЕВ. 26 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter опубликовал фотографию улитки с патроном, намекнув на темпы поставки оружия Украине правительством ФРГ, передает УНН.

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"Немецкое оружие для Украины уже в пути", – написал Мельник.

Детали

Посол также добавил, что получил эту картинку в мессенджере от чиновника из Киева.

Он процитировал немецкого канцлера Олафа Шольца: "Что россия не должна победить".

Дополнение

В Бундестаге объясняют задержки со снабжением тяжелого оружия в Украину тем, что ведомство федерального канцлера Германии Олафа Шольца тормозит их.

Последующие заявки Украины на поставку 100 бронетранспортеров типа Marder и 88 танков Leopard уже более трех недель находятся на рассмотрении федерального правительства.

Президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении слова при согласованном обмене танками.