К защитникам из "Азовстали" не применяют пыток - Данилов

КИЕВ. 26 мая. УНН. Украинских защитников из "Азовстали" через гуманитарный коридор доставили в оккупированную Еленовку Донецкой области. Алексей Данилов подчеркнул, что к ним не применяется насилия. Впоследствии всех бойцов должны обменять на пленных россиян. Об этом 24 каналу в интервью рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Детали

Данилов подчеркнул, что не может раскрывать детали. По его словам, вопросом освобождения пленных "азовцев" заботятся люди, которые брали на себя такие гарантии.

Добавим, что накануне командир полка "Азов" Денис Прокопенко сумел позвонить по телефону своей жене из русского плена. Он рассказал об условиях содержания бойцов.

Данилов заверил, что это не единственное общение командира с супругой. "У власти больше информации, когда общались другие бойцы "Азова", находящиеся в тяжелых условиях", – добавил он.

Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше – увидим, мы следим за этим процессом, – заявил секретарь СНБО.

По его словам, по возможности власть будет активно участвовать, а сейчас есть договоренность, что не разглашают детали. "Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы", – добавил он.

Дополнение

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) зарегистрировали сотни украинских военных, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В россии заявили, что вышло около 2 тысяч бойцов. Украинские власти пока не сообщают, сколько военных покинуло "Азовсталь". Вышедших с завода вывезли на подконтрольную оккупантам территорию.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинских военных из ”Азовстали” должны обменять.

В рф заявили, что обмен военных с "Азовстали" возможен только после суда.