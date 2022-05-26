Премьер-министр Италии после разговора с путиным заявил, что не увидел надежды на мир

КИЕВ. 26 мая. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги провел переговоры с диктатором владимиром путиным и заявил, что не увидел никаких признаков того, чтобы российская сторона стремилась к миру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.

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“Я не видел надежды на мир во время телефонного разговора с президентом россии владимиром путиным” — подчеркнул Драги.

“Я искал разговоры с президентом путиным: целью было спросить, можно ли что-то сделать, чтобы разблокировать зерно, которое сейчас находится на складах в Украине, поэтому что продовольственный кризис, который приближается и уже есть в некоторых африканских странах, будет иметь гигантские масштабы и ужасающие гуманитарные последствия”, — сказал премьер-министр.

Во время телефонного разговора президент рф заявил, что “продовольственный кризис является следствием санкций и что, если санкции будут сняты, россия сможет экспортировать зерно”.

“Но очевидно, что санкции есть, потому что россия напала на Украину”, — сказал Драги.

Напомним

В итальянском отчете, опубликованном после телефонного разговора, говорится, что обсуждение между двумя лидерами было сосредоточено на ситуации в Украине и “усилиях из поиска общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира”.