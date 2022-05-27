"Берлин подводит Украину": Мельник раскритиковал выступление Шольца в Давосе

КИЕВ. 27 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что Берлин подводит Киев в военном плане, пишет УНН со ссылкой на Bild.

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Мельник отметил, что украинцы надеялись услышать в этой речи, какие конкретные шаги предпримет руководящая коалиция Германии, чтобы Украина выиграла эту войну. Однако, как заявил посол, это выступление не оправдало ожиданий.

"К сожалению, это был отчет, который не подлежит обсуждению, особенно по поводу немедленных поставок тяжелого вооружения из Германии для подавления массированного наступления россии на Донбассе. В военном плане Украину просто подводит Берлин", - отметил посол.

По словам Мельника, "мегаважная" тема кандидатов на вступление в ЕС "не дала украинцам никаких обнадеживающих сигналов".

Контекст

26 мая Шольц выступил на Всемирном экономическом саммите в Давосе. От него ожидали реакции на запрос Украины увеличить поддержку, но канцлер заявил, что убежден в том, что "путин не выиграет войну", в частности из-за "впечатляющего сопротивления украинской армии и населения".

Кроме того, в начале выступления он выразил утверждение, что россия является "ядерной сверхдержавой", пишет Bild.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу из-за позиции относительно Украины, заявляя, что Киев не видит единства стран Запада в этом вопросе.