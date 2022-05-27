Греция и Кипр против "ускоренного" вступления Украины в ЕС - СМИ

КИЕВ. 27 мая. УНН. Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но против ускорения этого процесса, как предложили несколько восточноевропейских стран. В этом контексте они упоминают о евростремлении Западных Балкан, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Согласно источникам в МИД Греции, позиция страны состоит в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС.

В то же время Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен, сообщили источники, добавив, что Афины настаивают на том, что европейская перспектива региона является непосредственным приоритетом.

На вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, сказал, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии, хотя в целом положительно относятся к такой перспективе при условии, что среди государств-членов будет единодушие, что не так на данный момент.

Что касается Республики Кипр, источники в правительстве сообщили, что там считают необходимым сначала посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии. Если оно будет положительным, Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата. Однако источник добавил, что должны строго соблюдаться все соответствующие процедуры, поэтому процесс присоединения будет длительным.

По словам кипрских источников, в таком уравнении необходимо учитывать вопросы стран-кандидатов из Западных Балкан, многие из которых уже сделали большие шаги для вступления в ЕС, осуществив необходимые реформы и выполнив ряд обязательств.

Ранее

В МИД Украины указывали, что несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.