Если россия не проиграет, третья мировая война может наступить из-за их ненависти к Украине - Подоляк

КИЕВ. 27 мая. УНН. Третья мировая война может наступить в случае, если россия выиграет в войне против Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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“Мы обязательно получим MLRS (американская реактивная система залпового огня – ред.), потому что Европа позже, чем мы, поймет ключевую квинтэссенцию сегодняшней войны, а она очень проста: если россия не проиграет, то российский реваншизм, шовинизм, будет становиться все более масштабным. И третья мировая война, которой они так боятся, точно будет. Потому что россия будет нас ненавидеть намного (больше – ред.), потому что мы унизили их. Мы доказали, что россия – это не вторая армия мира, это вообще какой-то сброд”, – заявил Подоляк.

Детали

Он также подчеркнул, что на данный момент нет раскола проукраинской позиции в Европе. Однако “есть определенные поднятия голов со стороны российской лоббистской сети”.

Дополнение

Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил во вторник, что вторжение россии в Украину, возможно, стало началом третьей мировой войны, поэтому лучший способ сохранить свободную цивилизацию для Запада — нанести поражение силам президента владимира путина.