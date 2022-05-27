Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,32 0,1346 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Технолог рассказала, как дефицит соли повлияет на производство
Технолог рассказала, как дефицит соли повлияет на производство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7260

Минюст назначен ответственным за конфискацию активов подсанкционных лиц

Минюст назначен ответственным за конфискацию активов подсанкционных лиц

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министерство юстиции было назначено ответственным за политику в сфере конфискации активов подсанкционных лиц. Об этом решении правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

"Принято решение об определении Министерства юстиции Украины главным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции", - говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram.

Также предполагается, что "Минюст будет принимать меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях СНБО".

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц, позволив конфисковать имущество поддерживающих российскую агрессию по решению суда.

Источник: УНН
Теги: санкции, Кабмин, Минюст, конфискация, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.