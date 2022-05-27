Минюст назначен ответственным за конфискацию активов подсанкционных лиц

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министерство юстиции было назначено ответственным за политику в сфере конфискации активов подсанкционных лиц. Об этом решении правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.



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"Принято решение об определении Министерства юстиции Украины главным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции", - говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram.

Также предполагается, что "Минюст будет принимать меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях СНБО".

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц, позволив конфисковать имущество поддерживающих российскую агрессию по решению суда.