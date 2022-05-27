Глава МИД Турции: переговоры по обмену пленными между Украиной и россией продолжаются, в других вопросах – застой

КИЕВ. 27 мая. УНН. Переговоры по обмену военнопленными между Украиной и россией продолжаются, в то время как в других вопросах в переговорном процессе наблюдается застой. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после визита в Палестину, сообщает УНН, ссылаясь на Sabah.

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"В переговорном процессе между россией и Украиной есть застой, Украина даже заявила, что они остановили переговоры. Борьба на поле продолжается. Идут дискуссии по обмену военнослужащими, которые в плену у россии, и российскими солдатами в руках Украины. Однако переговоры о прекращении огня отошли на второй план" - сказал журналистам Чавушоглу.

Детали

Как сообщил министр, сейчас рассматривают, как решить вопрос поступления украинского зерна на международные рынки.

"Поступление зерновой продукции на международные рынки является чувствительным. Сейчас это невозможно из соображений безопасности. Международных санкций в отношении этой продукции для россии нет, но поскольку есть санкции типа страхования кораблей, контакты по этим вопросам продолжаются", — сообщил он.

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