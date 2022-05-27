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Апостиль разрешили проставлять не только МИД

Апостиль разрешили проставлять не только МИД

КИЕВ. 27 мая. УНН. Апостиль на документах разрешили проставлять не только Министерству иностранных дел, но и структурам МВД, в частности, миграционной службе. Об этом решении правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишет УНН.

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"Принят проект постановления о расширении полномочий ЦОИВ по осуществлению услуг по проставлению апостиля. Кроме МИД, соответствующие услуги смогут осуществлять МВД, ГМС, ГПС и их территориальные органы и подразделения", - указал Шмигаль в Telegram.

Ожидается, что предложенные изменения позволят оптимизировать предоставление уполномоченными органами услуг проставления штампа "Апостиль" и сэкономить время на их получение.

Дополнение

В Украине разрешили одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта.

Источник: УНН
Теги: МВД, МИД, Кабмин, документы, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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