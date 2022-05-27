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Финляндия не поддерживает особые условия вступления Украины в ЕС

Финляндия не поддерживает особые условия вступления Украины в ЕС

КИЕВ. 27 мая. УНН. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая накануне посетила Киев, Ирпень и Бучу, поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но против особых условий вступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

Детали

"Еще одна большая дискуссия, которая у нас впереди, это заявка Украины на членство в ЕС. Я считаю очень важным дать Украине надежду: четкие шаги по поводу того, как страна станет членом ЕС в будущем", - заявила Марин.

Вместе с тем, она отметила, что не видит возможности предоставить Украине особые условия для вступления в ЕС, поскольку должны выполнять все критерии.

"Я не вижу, как мы могли бы сделать исключения, в том смысле, что критерии должны выполняться. Я открыта для того, чтобы Украина получила статус кандидата. Получение статуса страны-кандидата не означает, что она станет членом ЕС. Конечно, членство требует большой работы", - добавила премьер-министр.

Напомним

Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускорения этого процесса.

Источник: УНН
Теги: Финляндия
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