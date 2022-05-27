Кулеба о возможной встрече Зеленского с путиным: российский президент настроен скорее на ведение войны

КИЕВ. 27 мая. УНН. Пока ни один из индикаторов не указывает на готовность россии к диалогу с Украиной относительно мира. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я не знаю, когда может состояться встреча между двумя президентами. Мы пытались многократно организовать подобную встречу, но ни одного положительного индикатора от россии, свидетельствующего о ее готовности к проведению подобной встречи, мы не получили", - сказал Кулеба.

"Из того, что мы знаем – президент путин настроен скорее на ведение войны, чем на ведение переговоров. Поэтому мне трудно сказать, когда состоится такая встреча. Но ни один из индикаторов пока не указывает на готовность россии", - отметил он.

Детали

Как отметил министр, россия сейчас проводит широкомасштабную наступательную операцию на Донбассе, она накопила огромное количество войск, тяжелой техники и пытается захватить украинскую территорию.

Кроме того, россияне проводят постепенную аннексию Херсона и Запорожской области, а также южных регионов Украины.

"Если россия хочет переговоров, в таком случае она не проводила бы наступательных операций. Она бы не пыталась преследовать украинских активистов на юге и востоке Украины. Она бы не пыталась ввести рубли, российские телефонные номера и выдавать паспорта на юге и востоке Украины, она бы не блокировала морские порты Украины, чтобы предотвратить экспорт продовольственных товаров. Это язык фактов, а не толкование. Российские чиновники могут продолжать говорить в СМИ, что они открыты к переговорам, что все это Украина. Но это - неправдивая информация. Если вы посмотрите на факты – ни один из них не указывает на то, что россия стремится к поиску решения к переговорам", - говорит дипломат.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Давосе, что готов разговаривать только непосредственно с российским президентом владимиром путиным, а не через посредников.