С 24 февраля россия применила против Украины 2400 ракет - Зеленский

КИЕВ. 27 мая. УНН. За период от 24 февраля этого года российская армия применила против Украины уже 2400 разных ракет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и народу Индонезии, выступая в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, пишет УНН.

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"За время от 24 февраля этого года российская армия применила против Украины уже 2400 различных ракет. Абсолютное большинство – по гражданской инфраструктуре, по предприятиям, по складам, в том числе по складам с продовольствием, по жилым домам, по железной дороге. И кстати, это также существенно с точки зрения продовольственной безопасности", - заявил Президент.

Детали

Так, по его словам, Украина стремится не допустить развертывания продовольственного кризиса и работает над переводом экспорта на новые маршруты, насколько это возможно в условиях войны, и поставлять зерно на мировой рынок по железной дороге через европейские порты.

"Но и эти наши попытки россия пытается сорвать, когда уничтожает ракетами железнодорожные мосты, уничтожает вокзалы, логистические центры", – говорит Глава государства.

Напомним

С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 29 750 оккупантов.