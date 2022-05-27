"Совершенно законно". Британия призывает передать Украине танки и самолеты

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в пятницу, что союзники могут направлять танки и самолеты в Украину – это "вполне законно", заявила она на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы совершенно ясно понимаем, что поддерживать Украину танками и самолетами совершенно законно, и мы очень поддерживаем работу, которую проделала Чешская Республика, отправив танки в Украину", — заявила министр.

Контекст

Ранее СМИ стало известно о том, что между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружений.

Так, по сообщениям, в Альянсе есть опасения, например, что россия может расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять ответные военные меры.