Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,32 0,1346 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Технолог рассказала, как дефицит соли повлияет на производство
Технолог рассказала, как дефицит соли повлияет на производство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15345

"Совершенно законно". Британия призывает передать Украине танки и самолеты

"Совершенно законно". Британия призывает передать Украине танки и самолеты

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в пятницу, что союзники могут направлять танки и самолеты в Украину – это "вполне законно", заявила она на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы совершенно ясно понимаем, что поддерживать Украину танками и самолетами совершенно законно, и мы очень поддерживаем работу, которую проделала Чешская Республика, отправив танки в Украину", — заявила министр.

Контекст

Ранее СМИ стало известно о том, что между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружений.

Так, по сообщениям, в Альянсе есть опасения, например, что россия может расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять ответные военные меры.

Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.