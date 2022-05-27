Канцлер Австрии созвонился с путиным: говорили про Украину и газ

КИЕВ. 27 мая. УНН. Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в пятницу провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Обсуждался вопрос поставок газа и обмена военнопленными, пишет УНН.

Детали

Так, по словам Нехаммера, президент россии сказал ему в телефонном разговоре в среду, что Москва выполнит свои обязательства по поставкам природного газа и готова обсудить обмен пленными с Украиной, пишет Reuters.

Как заявили в кремле по итогам переговоров, что "подтверждена приверженность россии соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию".

Также у путина заявили, что в разговоре обсуждалась тема продовольственной безопастности. Ответственность за возможный кризис в этом контексте президент россии конечно же не взял.

Ранее

Как писал УНН, ранее Нехаммер и путин общались в апреле лично. Тогда австрийский лидер заявил, что "путин считает, что выиграет войну".