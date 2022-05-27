Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшую помощь США в сфере безопасности Украине

КИЕВ. 27 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили, в частности дальнейшую помощь в обеспечении безопасности для Украины и глобальный продовольственный кризис, вызванный рф. Об этом сообщает Госдепартамент США, передает УНН.

Цитата

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сегодня побеседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшую помощь США в обеспечении безопасности Украины, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом жестокой и неспровоцированной войны россии», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба поделились обновленной информацией об усилиях по урегулированию глобального кризиса продовольственной безопасности, вызванного вторжением путина, отметив, что кремль продолжает использовать продукты питания в качестве оружия и распространяет ложные заявления о санкциях США.

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«Госсекретарь вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут продолжать тесно координировать свои действия для поддержки Украины и устранения глобальных последствий выбранной кремлем войны», - отмечпетьсяв сообщении.

Дополнение

США могут в ближайшие дни одобрить передачу Украине систем MLRS.