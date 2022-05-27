Украине "угрожает слияние" с Польшей: Янукович написал украинцам письмо на шести страницах

КИЕВ. 27 мая. УНН. Экс-президент Виктор Янукович, бежавший в рф, решил напомнить о себе и обнародовал письмо украинцам на шести страницах. Предупреждает, что Украине "угрожает слияние" с Польшей, а также отмечает, что с россией придется садиться за стол переговоров. Письмо экс-президента обнародовал его адвокат Юрий Кирасир, передает УНН.

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"Как бы ни было больно об этом писать сегодня, но государственность Украины находится в сильной опасности. Ей угрожает полное уничтожение. При этом речь не только о рисках потери огромных территорий на юге и востоке нашего государства.

На ее западных границах тоже не все так просто...

Нынешнее ситуативное сближение с Польшей чревато ситуацией, когда Украина может быть вынуждена согласиться на фактическое слияние с ней, так как возникнет угроза ее экономической неспособности защищать свой суверенитет", - отмечает Янукович.

Добавим

Кроме того экс-президент беглец позволил себе дать несколько советов украинцам относительно россии. Сначала он отмечает, что сесть за стол переговоров все-таки придется. А еще прогнозирует, что мирное соглашение будет подписано не в пользу Украины.

При всем этом советует говорить с рф не с позиции силы. По его мнению, "нужен глубокий диалог".

Напомним

С начала войны это уже не первое обращение беглеца. Ранее российские СМИ опубликовали обращение бывшего президента Украины Виктора Януковича к Президенту Владимиру Зеленскому - призвал "остановить кровопролитие" любой ценой.

Контекст

Бывший президент Янукович — фигурант нескольких дел. В одном из них уже есть приговор: по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.

Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья.

В начале ноября Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.

Кроме того, досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 высокопоставленных должностных лиц по делу об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.