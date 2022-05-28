Украинцы и американцы стали гораздо ближе: мы все равно понимаем слово «свобода» – Зеленский

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сообществу Стэнфордского университета. Он рассказал об обстрелах страны и зверствах, совершаемых российскими войсками над гражданскими жителями Украины. Об этом информирует УНН.

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Это уже второе обращение Владимира Зеленского к этому сообществу. Впервые в Стэнфорде Глава государства побывал в сентябре прошлого года во время визита в Соединенные Штаты.

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“Как я тогда и говорил, Украина — это страна, где возможно все. Так и было. Но теперь всему миру известно, что в Украине возможно даже то, о чем другие многие годы просто боялись подумать. Украина — это страна, которая уничтожила миф о чрезвычайной мощи российской армии. Армии, которая якобы через несколько дней могла бы завоевать всех, кого хочет”, — заявил Президент.

Зеленский рассказал о недавних обстрелах Харькова, где погибли отец и маленькая девочка.

“русские войска вновь обстреляли крупнейший город востока нашей страны — Харьков. Из реактивной артиллерии и специальных пушек, которые называются „Пион“. Это тяжелая артиллерия — большой дальности и мощности. Вот из этого оружия российская армия обстреляла вчера обычные жилые кварталы Харькова.Просто дома.Там не было ни одного военного объекта.

В результате и других обстрелов тогда в Харькове были убиты 9 человек. Мирные жители. Под обстрел попала и семья с маленьким ребенком, ему было пять месяцев. Отец погиб. Ребенок погиб. Мать тяжело ранена.

Мы получаем такие или похожие сообщения уже 93 дня — с 24 февраля и восемь лет — с 2014 года. Вот так в Украине”, — говорится в обращении.

Напомним

Владимир Зеленский пообщался с французскими студентами, где заявил, что россия напала на Украину не из-за страха нападения НАТО. Настоящей причиной является развитие Украины, которое привело бы к дестабилизации внутри России.